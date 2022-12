OA Sport

OA Sport vi offrirà la DIRETTAscritta manche per manche.... Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:00: Coppa del Mondo 2022/2023 Slalom Parallelo a ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... LIVE Snowboard, PSL Winterberg 2022 in DIRETTA: Dalmasso avanza ai quarti. Ora gli ottavi maschili con il derby Fischnaller-Bormolini "We're thrilled we really had no idea what to expect but it looks like Edmontonians are turning out in spades for this," The first-ever International Ski Federation (FIS) Snowboard Big Air World Cup ...The ski and snowboard hill at Canada Olympic Park is open and WinSport says the facility's tube park will be soon be too. The Servus Tube Park opens for the 2022-23 season on Dec. 17. It has eight ...