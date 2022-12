Una separazione dolorosa dopo più di 60 anni di matrimonio | Ecco per colpa di chi

Leggi su lalucedimaria

(Di sabato 10 dicembre 2022) Un amore ed unal di là di ogni tempo ed aspettativa. Più di 60insieme, nella gioia e nel dolore. Ma ora qualcosa li dividerà per sempreuna vita insieme e non per loro volontà. Coniugi separati da un cavillo burocratico Sono stati insieme una vita intera, poi di colpo, qualcosa L'articolo Unapiù di 60diperdi chi proviene da La Luce di Maria.