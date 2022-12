Pagamento online | annullalo così in modo facile e sicuro

Leggi su formatonews

(Di sabato 10 dicembre 2022) Come avviene la contestazione di pagamenti non autorizzati e come ottenere il rimborso di quelle somme sottratte. Quante sono le truffee quante volte ci troviamo disarmati di fronte a una situazione di sottrazione illecita del nostro denaro. Spesso nel controllare il conto corrente si scopre che alcuni pagamenti non sono stati effettuati da noi stessi. Ci sono spesso dei truffatori al di là della rete che sono in agguato nel sabotare i conti correnti, carte di credito e sottrarre denaro. Ecco che siamo sopraffatti dalla paura e non sappiamo come risolvere il problema.cosi? in(pixabay.com)Niente panico, dato che possiamo agire in vari modi per far sì che questo denaro ci venga rimborsato, se ...