Neve in pianura e gelicidio | quando e le città Previsioni meteo | l' inverno fa sul serio

Tra domenica 11 e lunedì 12 dicembre crollo delle temperature con la prima sciabolata artica della stagione. Le previsioni del tempo città per ...Nottetempo, con l'arrivo dell'aria fredda, è atteso un peggioramento sui settori orientali della regione, con acquazzoni ine quotain calo sino ai 400 - 600 metri. Per ulteriori ... Neve in pianura in Emilia Romagna: ecco quando, le previsioni meteo - Meteo - ilrestodelcarlino.it Stato di attenzione per clima rigido e temporali in larga parte della regione. I fiocchi potrebbero imbiancare anche le zone costiere nella seconda parte della giornata di domenica 11 dicembre ...Possibile neve fino in pianura al Nord, specie in Emilia Romagna. Ulteriori tendenze meteo: un altro fronte dovrebbe transitare attorno a metà settimana, rinnovando il rischio di neve a bassa quota o ...