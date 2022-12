Mondiali Qatar 2022 | Ryanair prende in giro gli inglesi | “They’re coming home”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Serata molto amara per l’Inghilterra, sconfitta dalla Francia nei quarti di finale deidie vittima di numerosi sfottò. Tra questi, anche quello di, nota compagnia aerea irlandese. Sui canali social ufficiali si legge: “(tornano a casa), niente da dichiarare“. La compagnia low cost ironizza sul celebre “It’s” cantato dai tifosi, che neppure stavolta hanno però potuto festeggiare il ritorno in patria di un trofeo. SportFace.

Si avvicina l'epilogo del torneo iridato in: in gara restano Francia e Marocco da una parte e Argentina e Croazia ......momenti di disperazione del Brasile dopo la sconfitta con la Croazia e l'eliminazione dai, ... Il gesto è stato uno dei più belli di questa kermesse ine l'ex giocatore dell'Inter, oggi al ...Serata molto amara per l’Inghilterra, sconfitta dalla Francia nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 e vittima di numerosi sfottò. Tra questi, anche quello di Ryanair, nota compagnia aerea ...Sono terminati i quarti di finale dei Mondiali del Qatar 2022. A chiudere il cerchio è stata l’appassionante sfida tra Francia e Inghilterra, andata in scena questa sera. Sono i francesi a festeggiare ...