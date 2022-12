Mondiali | il Marocco fa la storia | Portogallo battuto 1 a 0 | siamo in semifinale E’ la prima volta di una nazionale africana

(Di sabato 10 dicembre 2022) Aidi Qatar 2022 ilfattoquotidiano.it tifa: le ragioni della nostra iniziativa (leggi) ————————————– Per launaè inai. Ilscrive la, batte il1 a 0 con un gol di En Nesyri e superando anche i sogni si ritrova tra le quattro squadre che in Qatar si giocano la vittoria della Coppa del Mondo. Un risultato impronosticabile, forse la più grande sorpresa nelladei. A breve l’articolo completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... Cristiano Ronaldo subentra a Ruben Neves al 51' con ilavanti di misura sul Portogallo. Il fuoriclasse recentemente svincolatosi dal Manchester United, che entra in campo insieme all'altro ...... decisivo il gol di En - Nesyri per un successo storico: infatti ilè la prima squadra africana ad accedere alle semifinali dei- Portogallo 1 - 0: la partita Nel primo ...MONDIALI 2022 - Con un gol nel primo tempo di En-Nesyri il Marocco supera il Portogallo per 1-0 e fa la storia: è la prima africana di sempre in semifinale ...Il Marocco è nella storia. I magrebini fanno fuori anche il Portogallo ai quarti e staccano il pass per una semifinale storica. All'Al Thumama Stadium finisce 1-0 per i nordafricani al termine di una ...