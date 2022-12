Mondiali 2022 | Marocco nella storia | batte Portogallo 1-0 | è in semifinale

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ililper 1-0 nei quarti di finale deidi Qatare vola in: per la prima voltadel torneo, una nazionale africana approda tra le ultime 4 della Coppa del Mondo. Ilattende ora la vincente della sfida tra Francia e Inghilterra. Ilva al tappeto per il gol di En-Nessry, a segno al 43?, eripresa non riesce a raddrizzare la situazione nonostante l’inserimento di Cristiano Ronaldo, che parte dalla panchina. LA PARTITA – Al 4? primo squillo del. Punizione da destra, Joao Felix colpisce di testa in tuffo e chiama Bounou alla parata. Ilrisponde al 6? con ...

DOHA (Qatar) - Lasciato inizialmente in panchina dal ct Santos per la seconda volta consecutiva dopo il trionfale ottavo con la Svizzera, Cristiano Ronaldo subentra a Ruben Neves al 51' con il ...DOHA (Qatar) - Allo stadio Al Thumama di Doha il Marocco mette a segno il secondo colpo di scena della fase eliminatoria deieliminando per 1 - 0 il Portogallo di Cristiano Ronaldo . Questa volta i " Leoni dell'Atlante " non hanno avuto bisogno dei calci di rigore, decisivo il gol di En - Nesyri per un ...MONDIALI 2022 - Con un gol nel primo tempo di En-Nesyri il Marocco supera il Portogallo per 1-0 e fa la storia: è la prima africana di sempre in semifinale ...Il Marocco è nella storia. I magrebini fanno fuori anche il Portogallo ai quarti e staccano il pass per una semifinale storica. All'Al Thumama Stadium finisce 1-0 per i nordafricani al termine di una ...