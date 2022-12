Messi la fa | l’Olanda la smonta | Lautaro porta in semifinale l’Argentina

(Di sabato 10 dicembre 2022) Partita incredibile a Losail tra gli oranje e l'Albiceleste.prima illumina Molina poi trasforma il rigore del 2-0. Quando sembra fatta, il nuovo entrato Weghorst trova una rimonta pazzesca. Ci vogliono i calci di rigore: a decidere ci pensaMartinez che manda in paradiso l'Argentina

8 sembra aver finalmente e definitivamente rotto il suo tabù Mondiale, controil numero 10 dell'Albiceleste mette in campo una di quelle partite che si avvicinano alla perfezione. E' ......si è qualificata per le semifinali del Mondiale battendo...tempo Albiceleste in vantaggio con Molina su assist di. ...