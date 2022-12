Incredibile Neuer | si è rotto una gamba sciando in vacanza | tifosi furiosi

(Di sabato 10 dicembre 2022) Infortunioper Manuel, portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca. La Germania è reduce dal rendimento molto negativo al Mondiale in Qatar, la squadra è stata eliminata già alla fase a gironi. Pessime notizie per il portiere, costretto a chiudere la stagione in netto anticipo.è stato vittima di un gravissimo infortunio. Il portiere si èla parte bassa dellamentre era insugli sci.ha confermato la notizia, attraverso un post sui profili social. “Ehi ragazzi, che dire, la fine dell’anno poteva sicuramente andare meglio.. Cercando di schiarirmi le idee dallo sci, mi sonola parte bassa della coscia. L’operazione è andata molto bene ieri. Grazie al team medico! Però mi fa male sapere che ...

Sport Fanpage

Stagione finita per Manuel, portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca , e il motivo ha davvero dell'. L'estremo difensore tedesco dovrà saltare tutto il resto della stagione calcistica in corso non ...Credo che esista davvero un tipo del genere, che dice anche 'non inquadrarecon quella fascia!... Una roba, se ci pensi. È costruito con container e verrà rimontato chissà dove. Ti dà ... Incredibile Neuer, si è rotto una gamba sciando in vacanza: stagione finita Stagione finita per Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, e il motivo ha davvero dell'incredibile. L'estremo difensore tedesco dovrà saltare tutto il resto della stagione ...Dopo due eliminazioni ai gironi, la Germania è pronta ad affidarsi a una nuova generazione: ecco chi potrà rappresentarla ai prossimi Mondiali.