Il Marocco giocherà le semifinali dei Mondiali di calcio

... dopo essere entrato in campo contro ilnei quarti del Mondiale in corso. CR7 è entrato in ... Sedi nuovo in Qatar, CR7 diventerà l'unico detentore di questo record. Il cinque volte ...Ilha battuto 1 - 0 il Portogallo e si è qualificato per le semifinali dei Mondiali di calcio per la prima volta nella sua storia. In una partita equilibrata e combattuta, nonostante il ...