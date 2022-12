Horizon Forbidden West | il DLC non uscirà per PS4

Leggi su tuttotek

(Di sabato 10 dicembre 2022) Nonostantesia cross-gen e quindi disponibile anche per PS4, Guerrilla Games e Sony confermano l’uscita del DLC esclusivamente su PlayStation 5 I recenti rumor si sono dimostrati fondati quando Guerrilla Games e Sony hanno annunciato: Burning Shores ai The Game Awards 2022, e cioè un DLC del suddetto videogioco. Tuttavia dopo l’annuncio anche ulteriori dettagli hanno fatto la loro comparsa sul PlayStation Blog, e uno dei tanti riguarda il fatto che Burning Shores non sarà cross-gen. Nonostantesia stato lanciato come videogioco cross-gen, e quindi disponibile anche su PS4, lo stesso non si potrà dire del suo DLC in uscita prossimamente....