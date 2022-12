Addio a Sforza Fogliani | liberale contro i liberal

(Di sabato 10 dicembre 2022) Con la scomparsa di Corrado, perdiamo molto. Sui giornali si dirà che l’avvocato piacentino è stato un importante, il dominus per un quarto di secolo di Confedilizia e una figura cruciale del mondo bancario. Si tratta, però, di formule riduttive, che dicono davvero ben poco dell’uomo e dell’intellettuale che egli fu. Ho avuto modo di conosceremolti anni fa, al tempo del vecchio Pli. Egli apparteneva – come chi scrive – alla schiera di quanti avversavano la svoltache a fine anni Settanta fu impressa da Valerio Zanone, che nei fatti sviluppò quanto già Giovanni Malagodi aveva avviato, dopo un’opposizione al centro-sinistra che non gli aveva dato grandi frutti elettorali. Da einaudiano,...

all'avvocato CorradoFogliani, innamorato della sua Piacenza e sempre in prima linea - sul lavoro come in politica - con grande passione e coraggio. Una preghiera per lui, mi unisco al ...A quasi 84 anni (li avrebbe compiuti tra 5 giorni), è morto CorradoFogliani , ex presidente della Confedilizia. Era presidente del centro studi di Confedilizia ,... ", Presidente", ha ...Si è spento a quasi 84 anni l'avvocato Corrado Sforza Fogliani, ex presidente di Confedilizia ed ex vicepresidente dell'Abi ...E' morto Corrado Sforza Fogliani, l'ex presidente della Confedilizia. Avrebbe compiuto 84 anni tra cinque giorni.