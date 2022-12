Tramvia Firenze | incidente con un camion a Novoli | linea T2 interrotta - Cronaca - lanazione it

Lo schianto è avvenuto a fine mattinata. Bus nelle tratte tra Unità - Novoli Regione Toscana e tra Peretola - Palazzi ......pesante si è scontrato con il convoglio e per rimuoverlo sono intervenuti i vigili del fuoco diOvest. Il mezzo stava uscendo da una strada privata quando ha centrato la. ...Camion contro tramvia in via di Novoli. Quest'oggi alle 13.20 il mezzo pesante si è scontrato con il convoglio e per rimuoverlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze e Firenze Ovest. Il mezzo ...Scontro fra un camion e un convoglio in transito sulla tramvia a Firenze, verso le 13.30, in via di Novoli. Sono intervenuti i vigili del fuoco a cui non risultano feriti. (ANSA) ...