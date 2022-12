Saint Omer | due donne | un infanticidio e il mistero della maternità

(Di venerdì 9 dicembre 2022), vincitore alla Mostra di Venezia 2022 del Leone d’argento Gran PremioGiuria e del Leone del Futuro per l’opera prima, racconta la vicenda di una scrittrice e docente francese di colore, Rama (Kayije Kagame), che decide di seguire il processo a Laurence Coly (Guslagie Malanda), immigrata senegalese incriminata per aver ucciso la figlia di 15 mesi. L’intenzione è quella di ricavarne un volume ispirato al mito di Medea – col suo editore ha già in testa un titolo, “Medea Naufragata”. Il dibattimento ha su di lei un effetto imprevisto, devastante. Rama, incinta di quattro mesi, non può fare a meno di proiettare qualcosa di profondamente autobiografico sull’immaginedonna sotto accusa, di origini senegalesi come lei, e anche con una formazione universitaria, sebbene Laurence, diversamente da Rama, ...

