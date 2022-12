Repressione in Iran | chi sono i colpevoli occidentali

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Mohsen Shekari, uno dei manifestanti arrestati il 26 settembre a Teheran, è stato impiccato. È il primo dimostrante della “protesta per l’hijab”, che sta infiammando le strade di tutte le grandi cittàiane dopo la tortura e l’assassinio Mahsa Amini rea di non aver indossato bene il velo islamico, giustiziato dal regimeiano e, anche se lo scrivo con tutto il dolore possibile,sicuro che non sarà l’ultimo. E anche se è vero che Mohsen Shekari è il giustiziato di cui si parla in questo momento perché ne conosciamo il nome, il cognome e abbiamo anche una sua fotografia, da quandoiniziate le proteste per ottenere libertà e per far cadere il regime dittatoriale sciita degli Ayatollah, di giovani, nelle strade di Teheran e in quelle delle maggiori cittàiane, ne...