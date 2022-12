Million Day oggi 9 dicembre 2022 | ecco i numeri vincenti di stasera

(Di venerdì 9 dicembre 2022)Day estrazione didelday, quali sono? Le estrazioni saranno regolarmente effettuate, anche. Il concorsoDay, come sempre, torna puntuale questa sera, di venerdì, e mette in palio il montepremi massimo che arriva, appunto, a un milione di euro. E così anche, con il weekend freddo diche è tutto da vivere, chi vuole sfidare la sorte e sperare di vincere, può controllare in diretta sul nostro sito quali siano iestratti per il gioco delDay questa sera. Anche, venerdì 9, in diretta su Il Corriere della ...

MillionDay È una nuova giornata per tentare la fortuna con le estrazionidi oggi. Quali numeri giocare al concorso 342 22 Le tabelle statistiche che riguardano l'estrazione MillionDay 9 dicembre 2022 aiutano nella scelta delle cifre da mettere in gioco. Sono ...The R$ 200green issuance is a pioneer transaction in digital infrastructure in Brazil, with Bradesco ... reaffirm our climate commitment, working everyto promote a digital transformation ...Anche oggi si gioca, ormai tutto pronto per l'estrazione delle 20,30, un altro appuntamento per provare a centrare l'exploit oggi venerdì 9 dicembre 2022: ...Million Day non conosce festa. Estrazione anche oggi, giovedì 8 dicembre . Come tutte le sere, alle 20.30 Lottomatica tira a sorte i ...