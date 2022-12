Il Milan in ritiro a Dubai | date e dettagli

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web, ilha ufficializzato ildal 10 al 20 dicembre Ecco il comunicato ufficiale delcirca il prossimodi squadra a. COMUNICATO – Tutto pronto per l’ACTraining Camp, l’intensa occasione di lavoro, dentro e fuori il rettangolo di gioco, che vedrà il Club protagonista negli Emirati Arabi Uniti dal 10 al 20 dicembre. Dieci giorni di preparazione sul campo in vista dei prossimi impegni ufficiali, in cui i giocatori a disposizione di Mister Pioli e dello staff potranno contare su infrastrutture all’avanguardia, servizi e location d’eccellenza, tra cui il Resort “One&Only Royal Mirage” il training center multifunzionale ...

... in uscita dal Chelsea, potrebbe essere un'altraLa ripresa delle attività per il, in campo, ... squadra di Serie D, per 3 - 2 in amichevole e si apprestano ad alzare i giri, con ildi Dubai ...... quella con la Spagna agli ottavi, poiché è cresciuto nel corso deldella nazionale ed ha ... L'attacco, inoltre, è fantastico: Zieych del Chelsea, accostato al, Boufal un calciatore ...Il Milan ha presentato il programma del Dubai Training Camp, il mini ritiro arabo che preparerà i rossoneri alla riapertura dei campionati!Sergino Dest, eliminato ai Mondiali con i suoi Stati Uniti agli ottavi di finale dall'Olanda, farà in tempo a raggiungere i suoi compagni rossoneri a Dubai anche se per poco tempo.