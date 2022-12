Il messaggio più antico del mondo | cosa c' è in questa bottiglia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Quando ci lamentiamo che una lettera spedita arriva in ritardo dovremmo sapere che un idraulico in Scozia ha trovato unin una. E' sicuramente ilpiùdel: ha 135 anni e risale all'età Vittoriana. Sembra che a scriverlo siano state due persone nel 1887. E' abbastanza incomprensibile in quanto si legge di un pavimento e di unadi whisky. Roba, onestamente, di scarso interesse a meno che non si tratti della memoria di una serata allegra.