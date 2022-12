Gol storico di Neymar | il talento brasiliano raggiunge Pelé in una speciale classifica

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 9 dicembre 2022)da Silva Santos Júnior, noto come, ha deciso di mettersi in proprio qualche minuto fa siglando la rete del momentaneo 1-0 contro la Croazia. Una rete da campione vero, che permette al fantasista del PSG di entrare nella storia. Un gol che vale il primato assoluto: raggiuntonelladei migliori marcatori del Brasile. BrasileLa Seleção si aggrappa, almeno per adesso, alla prodezza del prodotto del Santos. Un gesto che tecnico che consacra definitivamente la posizione di leader del classe ’92 all’interno dello spogliatoio verdeoro. Quando la palla scotta, i campioni escono fuori. Ennesima dimostrazione della grandezza calcistica del fenomeno originario di Mozi Das Cruzes. Andrea Trione