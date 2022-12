Ginevra Lamborghini | scoppia il caso | “Non entra per Spinalbese”

(Di venerdì 9 dicembre 2022)sta perre nella casa del GF dopo essere squalificata.il, qual è il vero motivo del suo ingresso? Tra pochi giorni ci sarà l’ingresso in casa dima cosa c’è dietro a questa decisione? Spunta un retroscena che mette in imbarazzo tutti. Scopriamo di che si tratta.il vero motivo del suo ingresso Direttanews (Mediaset)Le polemiche attorno anon si placano. La vippona ha trascorso solamente due settimane all’interno della casa del GF Vip ma è ancora ogni giorni su tutte le pagine delle riviste del gossip. Tutti parlano di lei e intanto sui social si festeggia tra coloro che volevano il suo ritorno in casa. La ...

Antonella ha risposto a Edoardo: 'Ma perché non smetti con queste battute alle quale ridi solo tu!' Gf Vip,rientra nella casa: il web si infiamma. 'Mi rifiuto di crederci' Gf ...Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip , Alfonso Signorini ha comunicato il rientro in Casa diche soggiornerà in qualità di osservatrice dopo la sua squalifica durante la quinta puntata del reality show. Il ritorno dellaha fatto storcere il naso a molti ex ...Al GF Vip i concorrenti - soprattutto Antonino Spinalbese - attendono l'ingresso temporaneo di Ginevra Lamborghini, a cui è stato permesso di rientrare nella casa nonostante l'eliminazione clamorosa a ...Marco Bellavia sembrava aver perdonato la sua ex coinquilina Ginevra Lamborghini, ma dopo la decisione della produzione di farla ...