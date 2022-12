Calcio | Mondiali 2022 Hoalid Regragui | “Spero che Ronaldo non giochi dal primo minuto | proveremo a scrivere la storia”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il Marocco vuole continuare a stupire aidi. Dopo il clamoroso successo ai rigori contro la Spagna negli ottavi di finale, la squadra nordafricana scenderà nuovamente in campo domani alle ore 16:00 per sfidare il Portogallo: in palio ci sarà il penultimo atto del torneo contro la vincente del match tra Inghilterra e Francia. Alla vigilia dell’incontro ha parlato in conferenza stampa il ct del Marocco: “Sarei molto felice se domani Cristianonon dovesse giocare dal. Più andiamo avanti nel torneo e più difficoltà incontreremo, questo è ovvio. Affrontiamo una delle migliori Nazionali del mondo, con calciatori che giocano nelle migliori squadre del mondo e con uno dei migliori calciatori della ...

