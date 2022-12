Bianca Balti in ospedale felice di avere battuto sul tempo il tumore

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 9 dicembre 2022), la paura è passata, l’operazione è andata bene, dolore a parte quando si è svegliata ma adesso il peggio è dietro le spalle. E’ dall’chenel momento in cui si è ripresa dall’anestesia ha voluto raccontare ai follower come sta. La modella e influencer aveva già dadeciso di rimuovere entrambi i seni, di battere sulil. Una scelta che inevitabilmente ha creato una divisione tra chi era dalla sua parte e chi crede sia assurdo. Non ha voluto rischiare, troppo alta per lei la probabilità di ammalarsi di cancro e dopo i precedenti interventi questa voltasi è sottoposta a doppia mastectomia preventiva. Aveva avvisato tutti che ieri ...