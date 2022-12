Real Madrid | deciso il futuro di un centrocampista

Commenta per primo Ci sono anche Juventus e Napoli su Antonio Silva : secondo A Bola , i due club italiani si sono aggiunti alla corsa al giovane difensore del Benfica , seguito anche da, Liverpool , Manchester United e PSG .Commenta per primo Haaland non vestirà la maglia del. Almeno per le prossime stagioni. Il norvegese si trova benissimo con Guardiola e proseguirà la sua avventura al Manchester City. Per questo i Blancos hanno scelto di affondare per ...Ed anche l'ultima condizione da soddisfare per l'arrivo di Endrick al Real Madrid sembra che sia stata soddisfatta. Come riportato da Marca, l'entourage del talento del Palmeiras aveva… Leggi ...Secondo quanto riporta As il club di Florentino Perez pagherà l’intero ammontare della clausola rescissoria. Il talento brasiliano di 16 anni, attaccante del Palmeiras, giocherà nel club spagnolo dopo ...