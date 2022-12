Odio sinistro | Segre lo denuncia e chef Rubio rincara la dose Il tweet assurdo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Raffica di denunce per minacce e messaggi d'ricevuti sui social. La senatrice a vita Lilianaha formalizzato in caserma ai Carabinieri di Milano 24 denunce. Le indagini saranno condotte dalla sezione Indagini telematiche del nucleo investigativo dell'Arma del comando provinciale milanese. L'intenzione dire era stata annunciata dalla stessa, assistita dall'avvocato Vincenzo Saponara, lo scorso novembre al Forum nazionale delle donne ebree d'Italia. In particolare, sottolinea l'Agi, la senatrice e testimone della shoah è stata destinataria di messaggi di, anche di carattere antisemita, di insulti e di minacce di morte. Tra i 24ti anche nomi noti tra i paladini della sinistra più antagonista come, ...

