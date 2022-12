Modena-Venezia 2-2 | il tabellino

Tvqui

Risultati: Parma - Benevento 0 - 1 Cittadella - Bari 0 - 3 Cosenza - Brescia 1 - 1 Genoa - SudTirol 2 - 02 - 2 Perugia - Spal 0 - 0 Reggina - Frosinone 0 - 3 Classifica Frosinone 35,...Il Brescia in pieno recupero trova il gol dell'1 - 1 contro il Cosenza, anche ilcentra il pari al 90' rimontando il doppio svantaggio con il. Termina senza reti Perugia - Spal: l'ex ... MODENA-VENEZIA, GEMELLAGGIO E AMICIZIA TRA LE DUE TIFOSERIE Continua la striscia positiva, però, per i gialli che si portano a 24 punti ma in casa non vincono da due mesi ...MODENA - Modena-Venezia 2-2 (1-0 al 45') in una partita della 16/a giornata del campionato di calcio di serie B, giocata oggi nello stadio Braglia di Modena. I lagunari ...