Milan-Ziyech che fretta di chiudere! Sarà già troppo tardi per i rossoneri?

già a gennaio Dopo averlo seguito a lungo in estate prima di virare su Charles De Ketelaere, ilsta valutando con attenzione di fare un nuovo tentativo a gennaio per, ...Ilfa sul serio pere Maldini prepara l'assalto per l'esterno del Marocco e del Chelsea Ilfa sul serio pere Maldini prepara l'assalto per l'esterno del Marocco e del Chelsea. ...Il Milan ha fretta per il rinnovo di Ismael Bennacer. Il centrocampista è sotto contratto fino al 30 giugno 2024, ma su di lui si stanno muovendo le big europee, in particolar modo quelle di Premier ...Nelle ultime settimane si parla molto del possibile approdo al Milan a gennaio di Hachim Ziyech. Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport come potrebbe giocare ...