La società di Checco Zalone non brilla | calano ricavi e utili

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Si chiama «Amore + Iva» lo spettacolo che, pseudonimo di Luca Pasquale Medici, sta portando in giro per l'Italia in queste settimane e che registra un grande successo di pubblico. Lo show è prodotto dalla Arcobaleno Tre che fa capo a Lucio Presta (uno dei più noti agenti del mondo italiano dello spettacolo) e alla Mzl di proprietà dello stessoche ne detiene il 95% mentre il restante 5% è della madre Antonietta. Ma la, basata a Bari (città natale dello showman), che ha appena depositato il bilancio 2021 non presenta numerinti: l'esercizio infatti s'è chiuso con un utile di soli 130mila euro rispetto a quello di quasi 1,4 milioni dell'anno prima. C'è da dire che Mzl conta su un attivo di oltre 6 milioni costituito da liquidità per 730mila euro e vari ...