Francesco Totti e Noemi | scoppia la lite in ristorante Lei in lacrime

e Noemi Bocchi sono nuovamente finiti al centro del gossip, stavolta per un litigio al ristorante che ha fatto preoccupare i fan della coppia. Per la prima volta i due, mostratisi ...Il magazine Diva e Donna è stato in grado di intercettare in anteprima il primo vero litigio pubblico frae Noemi Bocchi . Nelle scorse ore la coppia di cui tutti parlano da mesi si è recata in un ristorante della Capitale per passare una serata che in teoria avrebbe dovuto essere ...Mentre si trovano in un ristorante romano, scoppia la lite tra Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi. Lei in lacrime ...Sta circolando sul web questo scatto che ritrae un bellissimo bambino, e che è subito diventato virale in rete: si tratta proprio di lui!