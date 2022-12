“Falso e pericoloso | gli serve uno psichiatra” Sallusti a valanga su Conte

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Alessandronon ne può più di Giuseppee dei toni utilizzati sin dal primo giorno dell'insediamento del governo guidato da Giorgia Meloni. Il direttore di Libero, nel suo editoriale apparso sulla prima pagina dell'8 dicembre, è molto critico per le mancanze di rispetto del leader del Movimento 5 Stelle: “Non siamo un paese normale, siamo un paese in cui un ex premier, che di nome fa, gira l'Italia aizzando gli animi, seminando odio ed evocando rivolte. Chi si occuperà di, e non intendo quali magistrati bensì quale? Da quando ha perso, per manifesta incapacità, la poltrona di Palazzo Chigi,è divorato dal rancore e dal desiderio di vendetta, ha mollato la pochette e ha imbracciato il mitra. La sua è una battaglia personale, non c'è nulla di ...