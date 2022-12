Dritti come un treno” | Tav | la promessa di Matteo Salvini

Entrate nel negozio, pagare in contanti o con bancomat e poia casa giocare. Una realtà che ...riportato da Meduza, la nuova legge (che ancora non è entrata in vigore) applicherebbe un giro ...E sul piano Casa afferma: "Aprirò al Mit un ufficio per attrarre fondi pubblici e privati" Di: Redazione Sardegna Live "Sulla Tav tireremotreni": lo ha assicurato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante un punto stampa al quartiere Gratosoglio di Milano. "Abbiamo una riunione settimana prossima, il 13, e sarà ...Calciomercato Torino, come riporta Tuttosport oggi in edicola, il direttore sportivo dei granata torna ad interessarsi a due giocatori dello Spezia. Nzola e Reca, giocatori dello Spezia di Gotti, sono ...È cominciato stamani 8 dicembre alle 9:00 lo scavo del tunnel di base della Tav Torino-Lione in Francia. Lo comunica Telt. L'intervento ha inizio dalla piattaforma del ...