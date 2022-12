“Dobbiamo sottostare” | nuova bufera in RAI | clamoroso colpo di scena in arrivo

Leggi su specialmag

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Guerra intestina in RAI: dopo il controverso episodio in prima serata, spunta una voce fuori dal coro. La pubblica emittente sta navigando in acque burrascose da alcune settimane. RAI (fonte youtube)Nonostante l’adesione ai Mondiali del Quatar in esclusiva nazionale (e le relative polemiche), i risultati di share si sono rivelati piuttosto deludenti. Secondo un recente comunicato da parte dell’AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, le reti del Biscione hanno primeggiato nella fascia serale e nel prime time, a discapito dei match trasmessi in diretta su RAI 1. A questo smacco si aggiunge anche la recente polemica legata a Enrico Montesano. Dopo aver esibito nel programma una t-shirt ritenuta oltraggiosa, i vertici di Viale Mazzini hanno decretato la sua espulsione da “Ballando con le Stelle”. Nonostante il profondo rammarico della conduttrice e dell’attore stesso, la decisione dei piani ...