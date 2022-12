Contro la Legge di Bilancio nasce l' asse tra M5S e Cgil Conte sfrutta il caos nel Pd Ora è la vera forza di sinistra

Io condivido tutte le loro idee e sono una persona che prima di votare sii programmi ... maschilista, classista,le comunità Lgbtq e puregli immigrati, forse perché potrebbero ...Per cambiare una manovra 2023 'sbagliata eil lavoro', per rivendicare 'unadi Bilancio più giusta per le persone e più utile per il Paese', la Cgil promuove dal 12 al 16 dicembre, insieme alla Uil, una serie di manifestazioni e ...TREVISO - Mancano solo gli arredi in vista dell'inaugurazione del monoblocco della nuova cittadella sanitaria del Ca' Foncello, in calendario per il 29 dicembre. Ma proprio su questo ...La FLC CGIL Abruzzo Molise invita il personale scolastico a scioperare il 15 dicembre ’22 e a partecipare alla manifestazione regionale che ci sarà a Pescara, dalle ore 9.30 in P.zza Alessandrini.