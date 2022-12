«Continueremo a bombardare la rete elettrica ucraina | ma chi ha cominciato?» | la minaccia di Putin | blackout in Ucraina per i raid e il gelo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Nessun passo indietro da parte di Vladimirsui continui bombardamenti russi a obiettivi civili e infrastrutture critiche come impianti elettrici e acquedotti, che da giorni costringono diverse città ucraine a razionare luce e acqua, con continuianche nella capitale Kiev. A margine di una cerimonia di consegna di medaglie al Cremlino, il presidente russo ha confermato che ifinora hanno deliberatamente mirato allanon si fermeranno. «Sì, lo stiamo facendo – ha detto– ma chi ha iniziato?». Per il presidente russo, quei bombardamenti sono una risposta all’esplosione che ha danneggiato il ponte in Crimea, oltre che agli attacchi in territorio russo di cui il Cremlino accusa Kiev. In ...

