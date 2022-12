Ciriani | “Troppi veleni contro di noi Basta soffiare sul fuoco” E il riferimento a Conte è puramente voluto

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Prima Guido Crosetto, poi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E dopo le minacce di morte indirizzare a premier e ministro, anche il veleno dei resoconti sprezzanti – con tanto di definizioni “ambigue” vergate dai giornali del mainstream – sulla prima alla Scala. Ce ne è più che abnza per definire le intimidazioni “oscena” e il quadro del momento preoccupante. Come ha fatto il ministro per i rapporti col Parlamento, Luca, che in un’intervista a Il Giornale è tornato a parlare del clima da anni di piombo… «sulla destra»: l’analisi del ministroSì, perché come spiega sulla base di fatti, dichiarazioni e parole usate ad hoc il ministronella conversazione col Giornale, la temperatura del confronto politico è diventata incandescente, trasformando in ...