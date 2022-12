Calcio | Mondiali 2022 | Cristiano Ronaldo avrebbe minacciato di lasciare la squadra? La Federcalcio portoghese smentisce

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Continua a tenere banco la “telenovela”aidi Qatar. Nonostante non sia stato tra i grandi protagonisti in campo, tutto ciò che riguarda ilè stato tra gli argomenti più chiacchierati in tutto il mondo. Dopo la separazione con il Manchester United, la conferenza stampa incendiaria, l’esultanza per un gol quando (probabilmente) non aveva neanche toccato la palla, l’ultimo capitolo è legato alla decisione del CT Fernando Santos di tenerlo in panchina nella partita di ottavi di finale contro la Svizzera. Alcuni media portoghesi, in particolare il quotidiano Record, avevano riportato un’accesa lite tra l’attaccante ed il CT dopo la partita, che sarebbe terminato con la minaccia da parte del nativo di Madeira diil Qatar e dunque la ...