BCL | Hopkins e Cinciarini non bastano all’UNAHOTELS Vince l’AEK Atene | tifosi reggiani aggrediti nel prepartita

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La UNAHOTELS Reggio Emilia non concede il bis in Basketball Champions League e dopo il successo interno sul Pinar Karsiyaka (k.o. in serata per 80-89 contro il Telekom Basket Bonn), cede il passo alper 68-59 nel match dell’Ano Liossa Olympic Hall. Alla formazione allenata da coach Fucà non sono bastati i 13 punti die gli 11 a testa di(per lui anche 9 assist) e Anim per avere la meglio su una compagine greca trascinata da Mitchell (16 punti), Williams (15 punti) e Madsen (10 punti). Prima della gara la violenta aggressione aida una sessantina di rivali delche hanno provocato feriti nel gruppo dei supporters biancorossi. Un fatto increscioso in merito al quale la Pallacanestro Reggiana ha diffuso la seguente nota: ...

