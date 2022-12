Macron e Scholz | le mani sui Balcani?

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nelle immagini l'incontro trilaterale tra il presidente francese Emmanuel, il cancelliere tedesco Olafe il primo ministro olandese Mark Rutte a margine del vertice Ue-Occidentali a Tirana. Nella dichiarazione finale del summit, i leader europei hanno promesso che l'Ue continuerà a sostenere i paesi deioccidentali per aiutarli ad affrontare la crisi energetica e accelerare la transizione energetica nella regione con un nuovo pacchetto di sostegno per l'energia del valore di 1 miliardo di euro in sovvenzioni, che può apportare 2,5 miliardi di euro di investimenti.

Sul tema Meloni ha avuto un confronto anche con Olaf, in vista del Consiglio europeo, "... mentre non c'è stato tempo per incontrare il Presidente francese Emmanuel, con il quale "ci ...La premier fa sapere di aver incentrato il suo incontro con il Cancelliere tedescoproprio ... Infine, una sfuggita stretta di mano con il presidente francese Emmanuel, con cui non c'è ... Balcani, il trilaterale tra Macron, Scholz e Rutte La premier dall'Albania dà totale copertura a Nordio sulla riforma della giustizia, evita lo scontro con Bankitalia sulla manovra e accoglie ...In occasione del vertice nella capitale albanese tra i leader europei e quelli dei Balcani occidentali, il premier italiano ha rivendicato la posizione di Roma sui principali dossier comunitari. Ai gi ...