Le canzoni di Sanremo scelte in auto | Amadeus come tutti noi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Si avvicina il Festival diin quanto,sempre, si svolgerà a febbraio. Il patron del medesimo,, ha dichiarato che ledilui le sceglie in macchina, mentre guida. Sembra una battuta ma è una verità:noi abbiamo imparato molteascoltandole in macchina mentre eravamo bloccati nel traffico.potrebbe fare una statistica per scoprire se lepiù di successo nascono nel traffico o mentre guida senza troppi ostacoli.