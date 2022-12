Lavrov | ' La Russia è disposta a parlare di una proposta di pace seria | ma'

Adnkronos

... 'lungimirante' , ha poi aggiuntoaccusando l'Occidente di aver 'costruito un muro' e di aver 'smesso di collaborare con noi'. La, ha proseguito, 'non fa della situazione attuale una ...La visione russa del mondo multipolare include l'UE come partner paritarioha spiegato che lavorrebbe che l'UE fosse parte paritaria di un mondo multipolare, ma in questo caso non deve ... Ucraina, Lavrov: "Russia disposta a parlare di una proposta di pace seria" La Russia è disponibile a discutere di ”una proposta di pace seria per mettere fine al conflitto in Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov citato dall’agenzia di stampa Ria ...Se ci si ferma a riflettere, può apparire paradossale. Come fa il popolo russo – stando ai sondaggi giunti sulle scrivanie governative ...