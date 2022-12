(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ciroa tutto campo. Tra passato e soprattutto futuro. Il capitano della Lazio si è confidato in una lunga intervista a Sport, in occasione dell'evento 'Starcks', legato all'omonima ...

La Gazzetta dello Sport

Raspadori nuovoIo penso che lui tecnicamente sia più forte di me, ma con meno gol. Non è bomber, però col gioco che fa la Nazionale si è ben integrato per la fame che ha'. FEELING ...... con ognuno che cerca di tirare l'acqua al proprio mulino, con ladi pagare il meno ... Si tratta, infatti, di un incentivo che consente di svolgere dei lavori sul propriosenza dover ... Immobile, speranza azzurra: "L'Italia tornerà. Raspadori È più forte di me, ma con meno gol..." C’è entusiasmo e soprattutto grinta e determinazione in casa Lazio. La speranza è che queste possano accompagnare i biancocelesti non solo nel corso di tutta la preparazione, ...L’immobile confiscato alla camorra, al corso Italia di Casal di Principe, diventa sede della Croce Rossa e qui, l’ordine degli ...