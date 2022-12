Giorgia Meloni | minacce di morte sui social | «Togli il reddito e uccido te e tua figlia»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La premierha ricevutoditramite. Individuato l’autore, è un giovane di 27 anni di Siracusa. Individuato l’autore delledicon sua“Attenta che ti arriva un coltello in pancia a te e tua, tuile iotuaSICURO” scrive un account Twitter alla Presidente del Consiglio. Un pesante messaggio intimidatorio firmato Sasha Manexi, lo pseudonimo che ha utilizzato l’autore. La polizia postale non ha impiegato molto tempo per individuare chi si realmente si nascondeva dietro quelle ...

Nella Manovra non c'e' "nessun segnale di lassismo sull'evasione fiscale". Lo ha rivendicato il presidente del Consiglio,, a quanto si apprende, nel corso dell'incontro con i sindacati. Le misure legate al Pos e al tetto al contante non c'entrano nulla con l'evasione fiscale, ha precisato. fil 07 - ...Cosi', a quanto si apprende, il presidente del Consiglio,, nel corso dell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi sulla Legge di Bilancio. fil 07 - 12 - 22 15:47:31 (0427)PA 5 NNNNSono bianche le decorazioni del palco centrale della Scala dove questa sera siederanno fra gli altri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quella della Commissione europea Ursula von der..Il suo nome figura nella World's Most Powerful Women, l'annuale classifica stilata da Forbes, in cui la premier è anche l'unica italiana. Al primo posto, la presidente della Commissione Ue, Ursula Von ...