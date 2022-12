Ex Inter | chi si rivede | Kolarov pronto a rientrare nel calcio in un'altra veste

TUTTO mercato WEB

L'può avere la strada spianata in vista del colpo estivo: hanno già individuato il sostituto ora c'è il via liberaMondiali, occasione di rilancio e di riflessioni. C'èha trovato nuove ...... sanzioni certe e pesanti" Mg Milano 28/04/2018 - campionato di calcio serie A /- Juventus / ... Nessuna amnesia o patteggiamento,sbaglia deve sapere che ci sono sanzioni certe e pesanti. L'... Inter, Acerbi: "Vorrei che chi ha puntato il dito contro di me ammettesse di aver sbagliato" «Chi forma i ragazzi dovrebbe pensare bene, prima di parlare – osserva Gianni – Riccardo era bravissimo a giocare, ma era anche sensibile, introverso, buono, educato, chiedeva scusa anche se ti ...Tra questi c’è l’Inter, che da tempo segue Franck Kessie e ora sembra potersi muovere concretamente per portarlo a Milano. Dopo nemmeno sei mesi, l’avventura di Franck… Leggi ...