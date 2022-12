Donna di 92 anni con 27 bisnipoti affronta due uomini armati entrati in casa sua | “È uno scherzo?”

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) A tutti noi piace pensare di sapere esattamente come reagiremmo se ci trovassimo sotto pressione o in situazioni ad alto rischio. Parliamo di scenari come l’immaginarsi di ritrovarsi in un incendio domestico dove ci sono ancora persone intrappolate dentro l’edificio, oppure ritrovarsi in mezzo ad una rapina in banca. Più spesso che altro, convinciamo noi stessi che faremmo la cosa giusta, qualunque cosa succeda. Parlando più chiaramente, sono poche quelle persone che immaginano che si ritroverebbero nel panico o senza parole. SUSPECTS WANTED IN HOME INVASION: 90-year-old Agnes Ebert was watching a Hallmark movie in her Carolina Forest home when two men with a gun came in. >> https://t.co/BV2smguLTz pic.twitter.com/7KDynkZxnX— WMBF News (@wmbfnews) November 22, 2022 Unadi 92di Horry County, in South Carolina, sa benissimo ...