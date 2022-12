Circolo Nautico Sambenedettese | concluso il Campionato d’Altura | i vincitori

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Una grande festa conclude l’edizione 2022 delInvernale di Veladel. Alla manifestazione hanno preso parte 170 velisti suddivisi in 26 equipaggi di altrettante imbarcazioni. Nonostante il meteo poco clemente nelle ultime prove, la partecipazione è stata ampia, con scafi provenienti da altri circoli di Marche e Abruzzo. Tutti ialReve de Vie di Ermanno Galeati si è imposto nella categoria Orc B, davanti a Poquito di Francesco Gulli e ad Adrenalina di Bruno Bucciarelli. Al primo posto negli Orc C troviamo Folgore di Piero Paniccia, del Club Vela Portocivitanova, che precede Sibilla di Palmieri V. e C. e Overwind di Nicolantonio di Mattia, ...

