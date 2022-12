Ballando con le stelle 2022 cresce l’attesa per il ripescaggio | chi tornerà in gara?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Breve pausa per il pubblico dicon leche questa settimana non vedrà in onda il programma di Milly Carlucci.con lenon sarà trasmesso il 10 dicembre ma ci aspetta con la puntata dedicata alil 17, e poi con la finalissima il 23.quindiper sapere come andrà a finire: quale sarà la coppia o quali saranno le coppie ripescate in questa puntata speciale di? Questa edizione ci ha regalato parecchi cambiamenti, anche per quello che riguarda il regolamento per cui non sappiamo quante coppie, di quelle che sono state eliminate fino a questo momento, avranno modo di ritornare in pista. Ma proviamo a fare un bilancio di quello che è stato il percorso delle coppie in ...