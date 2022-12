Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Gli eventi datati 7Il cerchio della vita… calcistica. Compie oggi settant'anni Vittorio Schifilliti, che con il Catania disputò 3 gare in Serie A e nove in B. La prima nel massimo campionato e l'ultima nel torneo cadetto le ha giocate contro il Foggia. E' nato precisamente un decennio dopo Pier Luigi Galli, il quale contro la Reggina ha iniziato e chiuso la carriera in B (47 gare)… Il 7di due lustri fa si spegneva Denis Houf, bandiera dello Standard Liegi con il quale festeggiò tre campionati: ci lasciava quindici anni dopo Ottorino Dugini, che in A scese in campo 67 volte con il Bari e quattro con il Napoli. Ed esattamente un quarto di secolo fa Lele Adani realizzava il primo gol nel massimo campionato.