Venezia | Ullmann coinvolto in un incidente stradale | dovrà operarsi alla mano destra

(Di martedì 6 dicembre 2022) Brutta disavventura per il il difensore del, Maximilian, che è rimastoin unriportando la frattura della. A comunicarlo è stato lo stesso club lagunare attraverso il proprio sito: “IlFC comunica che, a seguito di un lieveoccorso nella giornata di ieri, il difensore Maximilianè stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la frattura di due metacarpi della. L’esterno sinistro classe 1996 si sottoporrà ad un intervento chirurgico ed i tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni”. SportFace.

Venezia, incidente stradare per Ullmann: il difensore ha riportato una frattura alla mano Un giocatore del Venezia, ieri è rimasto coinvolto in un lieve incidente stradale: ecco di seguito la nota del club veneto ...Il Venezia FC comunica che, a seguito di un lieve incidente stradale occorso nella giornata di ieri, il difensore Maximilian Ullmann è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la fr ...