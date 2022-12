La Gazzetta dello Sport

Come ha spiegato il capo della polizia di Naugatuck, Colin McAllister, Francisquini è adesso in carcere e su di lui è stata dispostacauzione di 5 milioni di dollari. Lunedìcomparirà ...La giornata è iniziata convisita al servizio 'Docce e Guardaroba' accompagnati da fra Marcello Longhi, presidente di OSF. I due dirigenti rossoneri sono poi entrati nel vivo dell'attività ... Una mattina speciale: Maldini e Massara volontari alla mensa dei poveri Feriti Due persone sono rimaste ferite questa mattina a seguito dello scontro tra una macchina e l’auto medica, alle 11.20 L’auto medica proveniva da via Marazzone quando si è scontrata con una macchi ...I dirigenti rossoneri hanno servito i pasti all’Opera San Francesco di Milano: “Un’esperienza che ti fa tenere i piedi per terra” ...