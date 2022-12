(Di martedì 6 dicembre 2022) Il sindaco diRoberto Gualtieri non si sottrae alla ironia disuldella Capitale. E decide di suonare in diretta a Viva Rai Due con la sua chitarra una cover della nota canzone rock “Beggin'”, adattata dasullo spinoso caso dell’impianto per il trattamento dei rifiuti della Capitale. Il sindaco di, Roberto Gualtieri non si sottrae alla ironia disuldella Capitale Il conduttore radiofonico, infatti, aveva lanciato un piccolo video animato raffigurante gli ultimi sindaci di– Veltroni, Alemanno, Marino, Raggi,e il sindaco Gualtieri – acconciati da gruppo musicale denominato “skin”, come parodia del gruppo rock italiano ...

LA NOTIZIA

... che prova a salvarsi in corner ("Se c'è.") ma è orientato decisamente sul "perché no". Undivertente, in pieno spirito Viva Rai 2 , che potrebbe aver avuto un'idea seppure ...Prende oggi ufficialmente il via Viva Rai 2, il nuovo format didel primo mattino in compagnia di Fabrizio Biggio e Mauro Casciari . In occasione della ...rispetto e imbastendo un... Siparietto di Fiorello sul termovalorizzatore di Roma Nel corso del suo programma del mattino Viva Rai 2 lo showman ha ospitato e proposto ufficiosamente il suo collega per il post-Amadeus a Sanremo 2025 ...Chitarra alla mano, il sindaco di Roma si esibisce nell'assolo della band immaginaria dei Romaskin. Poi la dedica a Beppe Sala: “'Oh mia bela madunina” ...