Pisa Cavalcavia di Sant’Ermete | sopralluogo dei tecnici del Comune

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ideldi, su richiesta della Protezione civile comunale intervenuta stanotte aldiper un riferito cedimento strutturale del ponte, hanno effettuato martedì mattina unsul posto ed eseguito le verifiche del caso. Da una prima valutazione le strutture del ponte risultano indenni, mentre è presente un cedimento del rilevato retrostante la spalla che comporta un significativo dissesto superficiale del marciapiede e di parte della corsia verso nord in prossimità della spalla ovest. Il ponte rimarrà chiuso per consentire i lavori di ripristino, che saranno eseguiti damo in somma urgenza, e che consisteranno nel taglio dell’asfalto presso il giunto, nella verifica della presenza o meno di cavità sottostanti, nella ...